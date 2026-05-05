Trump contro il Papa, Parolin: “Leone va avanti per la sua strada e predica la pace”

“Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace – come direbbe San Paolo – opportune et importune’”. Sono le parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, riportate da Vatican News, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di “un altro attacco” da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Leone XIV, a due giorni dall’udienza in Vaticano del segretario di Stato Usa, Marco Rubio. “Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa avrà occasione di rispondere”, ha detto il cardinale, “perché quell’occasione – ha aggiunto in riferimento alle risposte di Leone in aereo lo scorso 13 aprile, giorno della partenza verso l’Africa – c’era l’incontro coi giornalisti. Ma la linea rimane quella”.

“Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla”, ha affermato ancora il segretario di Stato, sottolineando come la risposta di Leone XIV sia stata “una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso – ha sottolineato – capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Però quella è la risposta del Papa”.

La vertenza Casa Sollievo della Sofferenza

A Parolin è stato poi chiesto come proseguirà il cammino non facile della Casa Sollievo della Sofferenza, oggetto anche di una vertenza oltre che di scioperi e proteste dei sindacati. “Come può proseguire? Secondo le norme di ogni ospedale”, ha detto il cardinale, secondo quanto riporta Vatican News. “Ci sono delle regole che devono essere seguite e quindi niente di nuovo. Adesso c’è bisogno del contributo di tutti, perché queste normative, queste regole, possano essere applicate. Si superino le difficoltà che ci sono, presenti in tutta la sanità”. “Sappiamo bene – ha proseguito il porporato – che quando ci sono situazioni di difficoltà e di crisi, l’importante è remare tutti nella stessa direzione. È questo il miracolo, il fatto che si possa essere tutti insieme per raggiungere gli stessi scopi”. Inoltre, nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, “c’è un valore aggiunto”, secondo il cardinale, ed è “il fatto che la Casa è stata voluta da Padre Pio e che Padre Pio non potrà mai abbandonarla. Lui dice che è opera di Dio, che non ha fatto nienteà Dal cielo continua a proteggere e custodire questa sua opera”. Nel pomeriggio, il segretario di Stato incontra pure i rappresentanti dei locali sindacati: “Li ascolto prima di tutto”, ha dichiarato. “Voglio sentire da loro che cosa hanno da dirmi e in base alle loro domande modulerò anche le risposte. Il messaggio è quello che abbiamo appena ricordato: ognuno dal suo punto di vista e dalle sue competenze, cerchiamo di lavorare tutti insieme perché questa eccellenza possa essere quello che è stato”.