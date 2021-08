Il Sassuolo, invece, supera l'Hellas Verona per 3-2 al Bentegodi

Ottima partenza per l’Inter campione d’Italia al debutto in campionato. I nerazzurri calano il poker contro il Genoa nella prima giornata di Serie A. Nel primo tempo vanno a segno Skriniar al 6′ e Calhanoglu al 13′, nella ripresa Vidal (29′) e Dzeko (43′) arrotondano il risultato per il 4-0 finale. La squadra di Simone Inzaghi sale così a tre punti in classifica, il Grifone rimane fermo a zero.

Il Sassuolo supera il Verona per 3-2 al Bentegodi nella prima giornata del campionato di serie A. Neroverdi a segno con Raspadori al 32′ e raddoppio con Djuricic al 51′. I veneti accorciano con Zaccagni su rigore al 71′ ma sei minuti dopo il Sassuolo cala il tris con Traorè. Nel finale Zaccagni ancora a segno per il 3-2 finale. Il Verona ha giocato per tutto il secondo tempo in dieci per la doppia ammonizione di Veloso, espulso al 45′

