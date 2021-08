Visite mediche per l'attaccante bosniaco in arrivo dalla Roma

Una decina di tifosi interisti ha accolto a Milano il centravanti bosniaco Edin Dzeko giunto in mercoledì mattina alla sede del Coni per le visite mediche. “C’è tanta delusione”, spiega un ragazzo. “Una squadra che punta in alto e vuole vincere non si può permettere di cedere determinati giocatori. C’è un clima parecchio pesante visto e considerato che Lukaku è un attaccante insostituibile”. Dzeko arriva dalla Roma dove ha giocato negli ultimi 6 anni.

