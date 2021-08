L'attaccante bosniaco è sbarcato a Milano: per lui visite mediche e firma sul contratto

Edin Dzeko inizia la sua avventura con l’Inter

Il primo tassello del mosaico degli attaccanti va al suo posto. Edin Dzeko lascia per sempre la Roma e inizia un nuovo capitolo all’Inter, che lo aveva già corteggiato qualche sessione di mercato fa, per far coppia con Romelu Lukaku. La situazione nel frattempo però è cambiata e il bosniaco arriverà non per duettare con Big Rom ma per sostituirlo. Un compito difficile, anche se l’ex bomber del Manchester City ha l’esperienza e il pedigree giusto per non far rimpiangere troppo il centravanti belga destinato al Chelsea. Dzeko, sbarcato a Milano per visite mediche e firma sul contratto biennale, non sarà l’unico rinforzo in attacco, ma nel frattempo Marotta e Ausilio lavorano anche sull’esterno destro. Denzel Dumfries ha scavaltato Nahitan Nandez nelle gerarchie, ma la richiesta del Psv – vicina ai 20 milioni – spaventa i dirigenti milanesi. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nome nuovo – oltre ai soliti Duvan Zapata e Joaquin Correa – è quello di Moise Kean, tornato all’Everton dopo la parentesi al Psg ma sempre di passaggio a Liverpool.

La Roma in pressing su Tammy Abraham

Nel frattempo, perso il proprio centravanti principe degli ultimi sei anni, la Roma è in pressing per trovare a stretto giro di posta il suo erede. Tammy Abraham è il profilo individuato dai giallorossi, che hanno un accordo di massima con il Chelsea, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al numero delle presenze. Il giovane attaccante, nel mirino dell’Arsenal, non ha tuttavia ancora sciolto le riserve, motivo per cui il general manager della Roma Tiago Pinto ha abbandonato il quartier generale di Trigoria per un blitz londinese. Anchè José Mourinho, che spinge per avere il calciatore inglese, si è mosso in prima persona per convincere Abraham a dire sì al progetto dei Friedkin.

Le mosse della Juventus

Nell’attesa che vada in scena l’ennesimo incontro con il Sassuolo per Manuel Locatelli, obiettivo numero uno del centrocampo, l’altra priorità in casa Juventus resta quella di rinnovare il contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel giugno 2022. Le parti si sono riaggiornate in queste ore: l’agente Jorge Antun ha incontrato alla Continassa i dirigenti bianconeri, in un vertice durato poco più di un’ora e mezza in cui sono state gettate le basi per prolungare il matrimonio in bianconero. Un nuovo incontro è in programma nel weekend, la fumata bianca è in arrivo.

Il Milan punta Yacine Adli

Il Milan continua a cercare un rinforzo sulla tre quarti per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, ma intanto potrebbe perdere un altro pezzo dopo Jens Petter Hauge. In Spagna infatti danno per vicino il trasferimento di Samu Castillejo al Getafe. Manuel García Quilón, rappresentante del giocatore, è stato avvistato nella città spagnola per chiudere la trattativa. In entrata, il Diavolo ha fatto passi in avanti per Yacine Adli, gioiellino del Bordeaux abile a destreggiarsi da centrocampo in su. Il Sassuolo ha invece ufficializzato l’arrivo del centrocampista brasiliano, classe ’98, campione olimpico con la Selecao a Tokyo 2020, Matheus Henrique, in prestito con obbligo di riscatto.

