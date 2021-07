L'attaccante francese, 35 anni a settembre, arriva dal Chelsea

(LaPresse) Il Milan abbraccia il suo nuovo centravanti. Olivier Giroud è nel capoluogo meneghino per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. L’attaccante francese, 35 anni a settembre, arriva dal Chelsea. Lo scorso anno ha segnato 6 gol in Champions League. “Mi sento perfetto con i colori rossoneri”, le prime parole di Giroud che dovrebbe scegliere la maglia numero 9 senza pensare alla scaramanzia e ai fallimenti di chi l’ha usata al Milan dopo il ritiro di Filippo Inzaghi. Il bomber ora tornerà a godersi gli giorni di ferie avendo fatto l’Europeo con la Francia. Rientrerà a Milanello a fine luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata