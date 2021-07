Le vie della capitale invase da caroselli e cortei

(LaPresse) Migliaia di tifosi in delirio a Piazza del Popolo, a Roma, dopo il rigore parato da Gigio Donnarumma che ha regalato all’Italia il trionfo a Euro 2020. La gioia incontenibile si è propagata in tutte le strade della capitale, tra cui Via del Corso, invase fino a notte fonda da caroselli, cortei, trombe e fumogeni.

