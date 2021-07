Brasile battuto 1-0 nella finale al Maracanà, decide Di Maria

Maracanà amaro per il Brasile. L’Argentina ha vinto la Copa America di calcio battendo per 1-0 in finale la Selecao nel mitico stadio di Rio de Janeiro. Decisivo un gol di Angel Di Maria al 22′. È questo il primo titolo con l’Argentina per Lionel Messi, dopo quattro finali perse tra Copa America e Mondiali. L’Albiceleste torna a vincere il campionato sudamericano per la prima volta dopo 28 anni. Grande festa a Buenos Aires per l’impresa di Messi e compagni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata