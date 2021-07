Il terzino della Roma ha subito un grave infortunio nel corso della vittoria sul Belgio

(LaPresse) Il primo pensiero degli azzurri dopo la vittoria sul Belgio nei quarti di Euro 2020 è stato per Leonardo Spinazzola, che durante il match ha subito un grave infortunio. I compagni in nazionale del terzino della Roma hanno intonato dei cori per “Spina” sul pullman dell’Italia. Il video pubblicato sui social da Bonucci

