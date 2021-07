Nel primo tempo il doppio vantaggio firmato da Delaney e Dolberg, inutile il gol di Schick per i cechi

La Danimarca batte 2-1 la Repubblica Ceca a Baku e vola in semifinale a Euro 2020. I danesi ipotecano il passaggio del turno nel primo tempo, chiuso sul doppio vantaggio grazie al gol in avvio di Delaney e al raddoppio di Dolberg su splendido assist di Maehle. Nella ripresa Schick firma il quinto gol del suo torneo accorciando le distanze, ma il risultato non cambia più.

