Gli azzurri si sono imposti per 2-1 con i gol di Barella e Insigne

L’Italia vola in semifinale di Euro 2020 e lo fa con un’altra grande prestazione: gli azzurri a Monaco di Baviera hanno battuto anche il favorito Belgio di De Bruyne e Lukaku, numero 1 del ranking Fifa, imponendosi per 2-1. Tanti i protagonisti del successo della nazionale: da Barella autore del primo gol a Insigne che ha raddoppiato con uno spettacolare arcobaleno. Senza dimenticare Chiellini, Donnarumma e Spinazzola che hanno blindato il risultato. Unica nota negativa il grave infortunio per il terzino romanista, per lui Europeo finito. “Abbiamo meritato, i ragazzi sono stati straordinari”, il commento del ct Mancini. Martedì si torna in campo con la semifinale: a Wembley è in programma la sfida alla Spagna.

