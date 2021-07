L'allenatore portoghese sbarca oggi nella Capitale

(LaPresse) “Tifosi della Roma, sto arrivando”. Così in un messaggio video sui social Josè Mourinho, nuovo tecnico dei giallorossi, a poche ore dal suo sbarco in Italia. Il volo del portoghese è atteso per le 14 a Ciampino. Successivamente l’allenatore si recherà a Trigoria.

