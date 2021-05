L'annuncio del nuovo allenatore ha riacceso gli animi dei tifosi e c'è già chi sogna Messi

(LaPresse) Tifosi in delirio a Roma dopo che la società giallorossa ha annunciato Josè Mourinho come nuovo allenatore per la prossima stagione. Intercettati davanti al Roma Store di via del Corso numerosi supporter hanno detto la loro sul tecnico di Setubal. Tra chi sogna Messi e chi suggerisce allo Special One di mettere ordine nello spogliatoio, tutti sono comunque entusiasti dell’ingaggio del portoghese.

