Stasera a Wembley azzurri in campo per gli ottavi di finale. Prima Galles-Danimarca

Azzurri a caccia dei quarti di finale di Euro 2020 stasera a Londra contro l’Austria. “Faremo una grande gara”, ha assicurato il ct Roberto Mancini che anche messo in guardia dagli avversari “temibili e da rispettare”. Formazione ormai decisa con un unico dubbio a centrocampo con Verratti favorito su Locatelli nel reparto a tre con Barella e Jorginho. Chiellini non rischia, al suo posto Acerbi, ancora Di Lorenzo per Florenzi, infortunato. Fischio di inizio a Wembley alle 21. Prima alle 18, la sfida tra Galles e Danimarca

