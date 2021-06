L'ex ct della nazionale femminile: "Ho lavorato con lui, chi afferma il contrario non lo conosce"

“Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce”. Così Carolina Morace su Twitter difende Rino Gattuso dopo le polemiche in Inghilterra che hanno fatto naufragare il suo possibile arrivo al Tottenham. Sui social spopola l’hashtag #NoToGattuso lanciato dai tifosi degli Spurs ostili all’ex tecnico del Napoli per alcune sue frasi considerate omofobe e razziste.

