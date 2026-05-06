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mercoledì 6 maggio 2026

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06/05 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari – Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis

06/05 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari – Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis
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Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV alla vigilia dell’incontro in Vaticano fra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il Pontefice. Il tycoon: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”. Parolin replica: “Il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace”.

Presa la gang dei colpi milionari in poste e gioiellerie. Legami con la Banda della Magliana.

Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis, Sabalenka e Paolini all’attacco: “Possiamo boicottare gli Slam”. Il caso scoppia alla vigilia dell’ultimo 1000 prima del Roland Garros.

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