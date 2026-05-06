06/05 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari – Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis

Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV alla vigilia dell’incontro in Vaticano fra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il Pontefice. Il tycoon: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”. Parolin replica: “Il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace”.
Presa la gang dei colpi milionari in poste e gioiellerie. Legami con la Banda della Magliana.
Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis, Sabalenka e Paolini all’attacco: “Possiamo boicottare gli Slam”. Il caso scoppia alla vigilia dell’ultimo 1000 prima del Roland Garros.