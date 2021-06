Gli inglesi vincono la gara d'esordio nel gruppo D. Venerdì sarà derby tra i Tre Leoni e la Scozia

Buona la prima per l’Inghilterra ad Euro 2020 ed è un successo pesantissimo. La nazionale di Southgate piega davanti al pubblico di Wembley la Croazia degli ‘italiani’ Perisic e Rebic, sulla carta l’avversario più insidioso del suo girone e vede mettersi in discesa il passaggio del girone. Decide nella ripresa una rete di Sterling, che punisce una Croazia lenta, prevedibile e incapace di creare pericoli a Pickford. Non basta un’ottima difesa e il solito Modric, sempre lucido in cabina di regia. I padroni di casa non fanno vedere cose entusiasmanti, ma creano le migliori occasioni del match risultando concreti ed efficaci quanto basta. In attesa del miglior Kane, alla fine conquistano tre punti nel complesso meritati e che permettono di rompere un tabù: per la prima volta, i Tre Leoni vincono la prima gara di un Europeo.

Kane guida l’attacco degli inglesi, supportato sulla trequarti dal trio formato da Foden, Mount e Sterling. Nel tridente dei croati, Kramaric è il terminale offensivo tra gli esterni Rebic e Perisic. Inizio brillante per i padroni di casa. Una manciata di minuti e subito uno squillo con il palo centrato da un gran mancino di Foden. Poi ci prova Phillips, uno dei migliori dei suoi, con una potente conclusione da lontano disinnescata con i pugni da Livakovic. La Croazia patisce il ritmo dettato dagli inglesi e fatica a trovare spazi, ma in difesa contiene con efficacia lo spauracchio Kane. Poi, gradualmente, prende le contromisure. E ad inizio ripresa è la nazionale di Dalic a farsi preferire con il palleggio. E arriva il suo primo tiro in porta, firmato Modric: Pickford blocca.

A sbloccare il risultato però è l’Inghilterra, con Sterling che sul filtrante di Phillips batte Livakovic con un destro chirurgico (57′). Pochi minuti dopo, su invito di Mount, Kane cerca l’incornata che non inquadra lo specchio. Ancora inglesi minacciosi con una punizione di Mount, imprecisa di un nulla. Il forcing finale della Croazia non cambia la situazione. L’ultimo brivido lo porta una girata di Pasalic, con pallone che si spegne sul fondo, così come le speranza di strappare almeno un punto. Per la Croazia gara con la Repubblica Ceca già decisiva, gli inglesi puntano a chiudere il discorso qualificazione con la Scozia.

