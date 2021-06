Morten Boesen ha raccontato gli attimi concitati subito del malore in campo del centrocampista dell'Inter

(LaPresse) Il medico della Danimarca Morten Boesen ha raccontato gli attimi concitati seguiti al malore in campo del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen durante la sfida di sabato sera di Euro 2020 tra i danesi e la Finlandia. “Appena è crollato sul terreno di gioco siamo corsi in campo – ha spiegato Boesen – Quando siamo arrivati era sdraiato su un fianco. Respirava ancora e abbiamo controllato il suo polso. C’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito. E come avete visto tutti, abbiamo iniziato a fare il massaggio cardiaco”.

