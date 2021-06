Il centrocampista si è accasciato a terra. La partita è stata ovviamente interrotta

Momenti di paura per Christian Eriksen durante la sfida tra Danimarca e Finlandia valida per Euro 2020. Il centrocampista si è accasciato a terra ed è stato soccorso con il massaggio cardiaco, prima di essere portato negli spogliatoi e poi in ospedale.

Eriksen, 29 anni, ha accusato il malore intorno al 42′ del primo tempo, collassando sul terreno di gioco con gli occhi sbarrati. In campo i medici stanno usando il defibrillatore. Intorno, compagni di squadra e avversari sconvolti. La partita è stata ovviamente interrotta. Durante l’intervento dei medici, i giocatori della Danimarca si sono messi intorno al compagno di squadra, facendo da scudo per proteggere la privacy. Dopo alcuni minuti, Eriksen è stato trasportato negli spogliatoi protetto da un telo. La moglie del centrocampista, scesa in campo, è apparsa in lacrime.

Cristian Eriksen “è stato trasferito in ospedale ed è stabile“. Lo riferisce la Uefa in una nota sul suo profilo Twitter dopo il malore del centrocampista della Danimarca e dell’Inter nella partita contro la Finlandia a Euro 2020. “A seguito dell’emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolto un incontro di crisi con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara, ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45″, riferisce la Uefa.

Cristian Eriksen “è stato trasferito in ospedale ed è stabile”. Lo riferisce la Uefa in una nota sul suo profilo Twitter dopo il malore del centrocampista della Danimarca e dell’Inter nella partita contro la Finlandia a Euro 2020. “A seguito dell’emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolto un incontro di crisi con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara, ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45 CET”, riferisce la Uefa.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021