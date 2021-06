Elvetici in vantaggio a inzio secondo tempo con Embolo, la risposta gallese al 74' con Moore

(LaPresse) Nel girone dell’Italia a Euro 2020, Galles e Svizzera non vanno oltre l’1-1 nella sfida di Baku. Elvetici in vantaggio a inzio secondo tempo con Embolo, la risposta gallese al 74′ con Moore. La Nazionale intanto si gode il primato del gruppo e attende la Svizzera, prossimo avversario mercoledì prossimo sempre all’Olimpico di Roma. Non sarà della partita Alessandro Florenzi, ieri sostituito da Di Lorenzo all’intervallo, che ha riportato una contrattura al polpaccio. Da valutare i tempi di recupero. Stasera il debutto del Belgio di Lukaku che alle 21 affronta la Russia a San Pietroburgo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata