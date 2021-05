Per i partenopei reti di Insigne e Zielinski

Il Napoli supera per 2-0 la Fiorentina al ‘Franchi’ nella gara valida per la 37/ma giornata di serie A e sale al terzo posto in classifica con 76 punti consolidando le sua ambizioni per ottenere il pass in Champions. Rete di Insigne al 56′ che con un tap-in rimedia al rigore sbagliato, e raddoppio di Zielinski al 67′. Viola in 10 dal 56′ per il cartellino rosso al portiere Dragowski. La Fiorentina, già salva, resta a 39 punti.

