Nell'altro anticipo Udinese e Bologna hanno pareggiato 1-1

Dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa contro il Cagliari, il Napoli riprende a pieno ritmo la sua volata Champions League. I partenopei nell’anticipo della 35esima giornata hanno travolto lo Spezia in Liguria per 4-1 salendo così momentaneamente al secondo posto in classifica a 70 punti. Grande protagonista Victor Osimhen autore di una doppietta. In rete anche Zielinski e Lozano. Di Piccoli il gol della bandiera per gli Aquilotti. Nell’altro anticipo delle ore 15 del sabato 1-1 tra Udinese e Bologna due squadre tranquille e senza obiettivi. Al gol dei friulani di De Paul, ha risposto nel finale un rigore di Orsolini. Udinese e Bologna sono ora appaiate a 40 punti, a un punto dalla salvezza matematica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata