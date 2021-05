Restano fuori dall'intesa Juventus, Real Madrid e Barcellona che non hanno ancora rinunciato all'iniziativa

La Uefa annuncia di aver approvato le misure di reintegro per nove dei dodici club coinvolti nella cosiddetta ‘Superlega’. “In uno spirito di riconciliazione, e per il bene del calcio europeo – comunica in una nota la Uefa – nove dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta ‘Super Lega’ hanno inviato alla Uefa una ‘Dichiarazione di Impegno dei Club’, definendo la posizione dei club e il loro impegno verso le competizioni Uefa per club e le competizioni nazionali per club.

Superlega: i club che hanno aderito all’accordo

Questi i club che hanno stretto l’accordo con l’Uefa: Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. La Uefa, si legge ancora, “si è riservata tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione che ritenga appropriata contro quei club che hanno finora rifiutato di rinunciare alla cosiddetta ‘Superlega’. La questione sarà prontamente deferita ai competenti organi disciplinari della Uefa”.

