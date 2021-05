I nerazzurri conquistano lo scudetto con quattro giornate d'anticipo. Milano invasa dai tifosi

Milano si tinge di nerazzurro, in barba a tutte le norme anti-Covid. Pochi minuti dopo la fine di Sassuolo-Atalanta, che ha sancito la vittoria del 19° Scudetto, migliaia di tifosi dell’Inter hanno invaso Piazza Duomo in Milano per festeggiare. Tra i fans nerazzurri è esplosa la gioia dopo oltre dieci anni di astinenza da vittorie. I soliti cori contro Juventus e Milan, abbracci, salti e canti per festeggiare lo Scudetto. Mascherine abbassate e nessun distanziamento sociale, così i tifosi dell’Inter non hanno resistito alla voglia di celebrare i propri beniamini. La festa è quindi proseguita anche per le altre strade di Milano con caroselli di auto e moto che andranno avanti per tutta la notte. Inutile è stato il messaggio sui social del club, che ha invitato “tutti gli interisti” a “esprimere” la propria gioia “nella maniera più responsabile possibile: siamo Campioni anche in questo”.

Festa anche nella sede dell’Inter, con il presidente Steven Zhang che si è brevemente affacciato dal tetto del palazzo di Porta Nuova. Il patron nerazzurro è stato raggiunto successivamente da tutta la dirigenza, da Beppe Marotta ad Alessandro Antonelli.

S I A M O N O I. S I A M O N O I.

I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I. 1️⃣9️⃣⚫️🔵#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf — Inter (@Inter) May 2, 2021

“Grazie a tutti”. Sono queste le prime parole, affidate ai social, di Zhang dopo la vittoria dello Scudetto. Il presidente dell’Inter ha quindi ricevuto i complimenti di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che sempre via social ha scritto: “Ben fatto Steven! Felice per te e orgoglioso di essere tuo avversario sul campo e amico fuori dal campo”. Anche lo storico ex presidente Massimo Moratti non ha voluto far mancare il suo messaggio di auguri. “Sono contentissimo, è un’emozione meravigliosa. E senza essere più presidente l’avvicinamento a questo scudetto l’ho vissuto con più libertà. L’unica scaramanzia che mi sono concesso è stato non rispondere a voi giornalisti negli ultimi giorni”, ha detto a Repubblica.

Protagonista assoluto del trionfo nerazzurro Antonio Conte, che intervenuto a 90° Minuto su RaiDue è apparso finalmente sorridente dopo un anno vissuto in trincea. “Abbiamo avuto il pregio di vincere lo Scudetto con 4 gare di anticipo ed è una cosa fantastica”, ha dichiarato Conte. “E’ di sicuro uno dei mie successi più importanti in carriera. Non era una scelta facile venire all’Inter. Ho accettato la sfida con grande voglia e penso che con il lavoro siamo stati ripagati di tutti i grandi sacrifici che abbiamo fatto”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro. “Io ho indicato una strada e un percorso, loro si sono fidati ciecamente di me”, ha spiegato. “Lo dedico alla mia famiglia e vorrei ringraziare Lele Oriali che è stato la persona che ha influito maggiormente in questi due anni”, ha detto ancora Conte. Sul futuro, infine, il tecnico nerazzurro ha glissato: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e adesso vogliamo goderci questo momento, da qui a un mese ci sarà il tempo per fare tutte le cose che dovranno essere fatte”.

I giocatori hanno invece festeggiato in casa, con le proprie famiglie, usando i social per esprimere le emozioni di questo pomeriggio indimenticabile. “Campioni d’italia! Grazie ai miei compagni di squadra, all’allenatore, al suo staff e al board. Ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza di continuare a spingere! Il vostro supporto significa tutto per noi! Il sogno è diventato realtà”, ha scritto Romelu Lukaku su Instagram. “Siamo campioni andiamo!”, ha aggiunto il bomber belga. “Campioni d’Italia 2020/21”, ha twittato semplicemente Lautaro Martinez. “Campioni”, gli ha fatto eco Eriksen autore del gol Scudetto a Crotone. Come il danese, praticamente tutti i componenti la rosa hanno postato foto, video e commenti per celebrare la vittoria di questo Scudetto.

Gioia espressa anche dai tanti tifosi nerazzurri ‘vip’, come Valentino Rossi che dalla Spagna ha detto: “Sono contento. Bello e meritato, siamo stati i più forti quest’anno”. “Complimenti ragazzi, bravissimi – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Ha dato gusto quest’anno essere interista”. “L’elemento fondamentale è stato il gruppo che ha seguito Conte, ci hanno creduto fino in fondo altrimenti non ce lo avrebbero fatta. Si sono sempre aiutati, uno con l’altro”, ha detto invece la leggenda Sandro Mazzola. “Nei secoli fedele”, ha twittato Enrico Mentana indossando orgoglioso una maglia con il logo storico dell’Inter. “Si va in piazza Duomo viva l’Inter”, è il post di Gad Lerner con tanto di foto con mascherina e bandiera nerazzurra. “Lo scudetto è merito di tutti quanti, compreso Antonio Conte”, ha dichiarato infine il tifosissimo Paolo Bonolis. “E’ una stagione molto bella perché tanto attesa. La bellezza delle cose che si ottengono sta anche nel quanto le si attendono”, ha concluso.

