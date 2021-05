Festa senza regole per il tricolore: "Abbiamo sofferto tanto, ora godiamo"

(LaPresse) – Esplode la festa scudetto dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo per il 19esimo titolo dei nerazzurri. i sostenitori della Beneamata invadono letteralmente il luogo simbolo della città, nonostante i divieti anti-Covid. In molti indossano la mascherina ma l’assembramento è gigantesco. “Abbiamo sofferto tanto, ora godiamo”, dicono i fan di Lukaku e compagni.

