Nerazzurri campioni d'Italia se l'Atalanta non vince. Ieri bene il Milan, 2-0 al Benevento

Festa scudetto per l’Inter, mentre dopo due sconfitte consecutive, il Milan riprende la sua corsa verso la prossima Champions League. Nell’anticipo serale di ieri 2-0 dei rossoneri al Benevento a San Siro firmato Calhanoglu e Hernandez. La squadra di Pioli torna così momentaneamente al secondo posto in classifica. E oggi l’Inter invece può vincere matematicamente il suo 19esimo scudetto dopo il successo di ieri col Crotone 2-0, la festa scatterebbe in caso di mancato successo dell’Atalanta col Sassuolo, alle 15. Alle 12.30 apre la giornata Lazio-Genoa. Sempre oggi Napoli-Cagliari, alle 15, e Udinese-Juventus alle 18.

