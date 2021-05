Il pari tra Sassuolo e Atalanta regala il 19esimo titolo ai nerazzurri

(LaPresse) – L’Inter vince il 19esimo scudetto della sua storia. Grazie al pareggio 1-1 tra Sassuolo e Atalanta la squadra di Conte si laurea matematicamente campione d’Italia con quattro giornate di anticipo, a 82 punti, dopo il successo di ieri con il Crotone. Al Mapei Stadium al gol di Gosens per gli orobici risponde Berardi su rigore. E subito dopo il fischio finale a Milano i tifosi interisti si sono riversati in centro città per festeggiare la vittoria del tricolore, nonostante le restrizioni anti-Covid. In tanti si sono trovati in piazza Duomo, intonando cori per la squadra, alternati a sfottò verso le rivali storiche Milan e Juve. Supporter della Beneamata anche fuori dallo stadio di San Siro

