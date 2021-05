Il club festeggia con quattro giornate di anticipo

Un gol per parte tra Sassuolo ed Atalanta al Mapei Stadium. De Zerbi e Gasperini si dividono il bottino: un punto che fa sorridere di più i neroverdi, che salgono a quota 53 punti ed incalzano la Roma in classifica. Gioisce meno la Dea, ora a quota 69, a pari punti con il Milan di Pioli. Anche se la squadra più contenta di tutte è sicuramente l’Inter, che grazie all’1-1 di Reggio Emilia festeggia lo scudetto con quattro giornate d’anticipo.

Le prime battute del match sono piuttosto equilibrate. Il Sassuolo e l’Atalanta vanno alla caccia di un varco utile. La svolta del match giunge poco dopo i primi venti minuti di gioco. Al minuto 23 Gollini commette un’ingenuità e stende Boga fuori dalla sua area di competenza. Dopo un controllo al VAR Pairetto conferma la sua decisione ed espelle l’estremo difensore di Gasperini. Il tecnico della Dea corre ai ripari e lancia in campo Sportiello, al posto del sacrificato Pessina. La formazione di De Zerbi non approfitta della superiorità numerica. L’occasione di Locatelli al minuto 31 viene vanificata dall’intervento di Sportiello che devia il pallone in calcio d’angolo. Un minuto dopo, nonostante l’uomo in meno, l’Atalanta passa in vantaggio con Gosens: Malinovskyi pesca in area Gosens, che sfugge a Muldur e trafigge Consigli da posizione defilata, portando il tabellino sullo 0-1. Al minuto 39 giunge la risposta dei neroverdi che, però, sciupano troppo. Locatelli recupera palla sulla trequarti e serve in area Berardi che, con un mancino a giro, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L’ultima occasione dei primi quarantacinque minuti di gioco è dell’Atalanta: nei minuti di recupero, arriva la conclusione di Gosens che, dopo un errore in disimpegno di Marlon, colpisce Chiriches che mura e salva i suoi.

Nella ripresa il Sassuolo parte a razzo, complice un calcio di rigore assegnato da Pairetto ai neroverdi al minuto 50: Toloi atterra in area di rigore Traorè. Dal dischetto si presenta Berardi che mira all’angolino basso di sinistra e pareggia i conti, portando il tabellino sull’1-1. La risposta dell’Atalanta è perentoria: al minuto 58 Malinovskiy serve Hateboer che entra in area, va sul sinistro e calcia trovando la deviazione di Consigli in angolo. L’episodio chiave del match giunge al minuto 64: Locatelli porta i suoi in vantaggio, ma il direttore di gara ferma tutto, dopo un controllo al VAR, per fuorigioco di Raspadori al momento del lancio di Muldur. Niente da fare per De Zerbi. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco il match si infiamma: al minuto 75 Marlon si fa rubare palla da Muriel e lo stende in area, rimediando il secondo giallo del match e regalando un penalty agli avversari. Dagli undici metri, però, l’attaccante colombiano si fa ipnotizzare da Consigli che resta fermo e para il rigore. Gli ultimi dieci minuti scorrono senza particolari momenti salienti. Solo nel finale arriva l’assalto bergamasco che, però, non modifica l’esito della gara.

