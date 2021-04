La telecamera nascosta era stata installata dalla Guardia di finanza di Perugia

“Mi chiamo Luis. Sono sposato con mia moglie da dieci anni. Ho tre figli e sono un calciatore professionista”. Inizia così l’esame ‘farsa’ sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere così tesserato dalla Juventus. Lo testimonia un video diffuso in queste ore che registra la prova sostenuta dall’attuale attaccante dell’Atletico Madrid. La telecamera nascosta era stata installata dalla Guardia di finanza di Perugia. Nonostante, secondo l’accusa, l’uruguaiano fosse a conoscenza delle domande, Suarez risponde mostrando più di qualche incertezza (“il bambino porta cocumella”) e coniugando i verbi all’infinito (“ci sono quattro persone a fare cibo”).

