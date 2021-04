Il progetto naufragato in poco più di due giorni

(LaPresse) Dopo il flop della Superlega europea, il cui progetto è naufragato in meno di 72 ore, lascerà non pochi strascichi. Soprattutto in casa Juve visto che tra i principali promotori del nuovo torneo continentale c’era il presidente bianconero Andrea Agnelli che dopo il danno si trova ad affrontare anche la beffa: un Tapiro d’Oro gigante prontamente recapitato dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata