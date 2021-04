Il 32mo turno si è aperto con il successo 2-1 della Fiorentina a Verona

Il successo 2-1 della Fiorentina sul campo dell’Hellas Verona ha dato il via alla 32ma di serie A. Oggi in programma sei gare, ad aprire le danze il Milan, che alle 18.30 ospita il Sassuolo. Alle 20.45 l’Inter capolista impegnata in trasferta con lo Spezia, la Juventus riceve il Parma, e poi Bologna-Torino, Genoa-Benevento e Crotone-Sampdoria. Questo turno infrasettimanale si chiuderà domani con due match di cartello in chiave Champions: alle 18.30 la sfida tra Roma e Atalanta, alle 20.45 fari puntati su Napoli-Lazio.

