Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia è intervenuta sul caso

(LaPresse) La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti interviene sul caso Ibrahimovic pizzicato in un ristorante di Milano quando erano ancora in vigore le restrizioni della zona rossa. “Sarà mia cura interloquire con l’assessore Bolognini, che ha la responsabilità per la campagna di comunicazione per segnalare l’episodio che lei ha opportunamente indicato”, ha detto la Moratti in risposta a un’interrogazione fatta dal consigliere regionale di +Europa Radicali, Michele Usuelli, sulle polemiche che riguardano il campione del Milan.

