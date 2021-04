I bianconeri hanno battuto il Genoa 3-1. 2-0 dei partenopei alla Sampdoria mentre i capitolini si sono imposti in extremis contro il Verona

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Pirlo che resta nella scia del Milan, secondo della classe. I bianconeri si sono imposti per 3-1 sul Genoa allo Stadium, in uno dei match della 30esima giornata di serie A, grazie ai gol di Kulusevski, Morata e McKennie. Inutile la rete dei rossoblu di Scamacca. Continuano la loro corsa a un posto per la prossima Champions League anche Napoli e Lazio. I partenopei si sono imposti per 2-0 a Marassi contro la Sampdoria grazie a Fabian Ruiz e Osimhen e restano a -3 dai campioni d’Itaia. I biancazzurri invece hanno sbancato in pieno recupero il Bentegodi battendo 1-0 il Verona con un gol di Milinkovic-Savic. Lazio che resta sesta in classifica a -4 dal quarto posto del Napoli ma con una partita in meno.

