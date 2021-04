Giocatori bianconeri nella bufera per violazione norme anti-Covid

(LaPresse) – Giocatori della Juve nella bufera per una festa a casa di McKennnie a Torino con una decina di persone tra cui anche i compagni di squadra Arthur e Dybala. Il party interrotto dai carabinieri che hanno multato i partecipanti per aver violato le norme anticovid. La squadra bianconera è attesa sabato dal derby con il Toro, gara delicata per la formazione di Pirlo: ora tutti dovranno sottoporsi a tamponi. E Bonucci di ritorno dalla trasferta in Lituania con la nazionale è risultato positivo così come era già accaduto a Demiral, di ritorno dal match con la Turchia. Nel club azzurro ci sono 4 positivi all’interno dello staff tecnico.

