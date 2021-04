Nell'abitazione presenti anche fidanzate e amici. Violate le norme anti-Covid: scattano le multe

Festa in villa interrotta ieri sera dai carabinieri nella collina torinese. A fare notizia, è il nome del padrone di casa e dei suoi invitati. La villa, infatti, è l’abitazione del centrocampista della Juventus Weston McKennie. Insieme a lui, in casa, i compagni di squadra bianconeri Paulo Dybala e Arthur, con fidanzate e amici. In tutto una decina di persone.

I carabinieri, arrivati sul posto probabilmente allertati dai vicini, hanno trovato una cena in corso. Nessuna resistenza da parte delle persone coinvolte, anzi massima collaborazione. I presenti sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid. Nessuno di loro rischia una denuncia.

