L’urna di Nyon sorride alla Juventus di Andrea Pirlo che agli ottavi affronterà il Porto di Sergio Conceicao. Sorteggio meno benevolo invece per Lazio di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gasperini che affronteranno rispettivamente il Bayern Monaco campione in carica e il Real Madrid. I bianconeri giocheranno il ritorno in casa mentre Lazio e Atalanta inizieranno tra le mura amiche per poi giocare il ritorno rispettivamente in Germania e Spagna.

Analizzando le sfide delle italiane, quello tra la Juve e i lusitani sarà il sesto scontro europeo con un bilancio nettamente in favore dei primi che vantano quattro vittorie, tra cui quella in finale di Coppe delle Coppe 1983-84 vinta da Trapattoni, e un pareggio. Per quanto riguarda biancocelesti si tratta del primo confronto europeo con i bavaresi, stesso discorso per gli orobici che sono alla loro seconda partecipazione nella massima competizione europea e non hanno mai incontrato le merengues.

A completare il quadro delle sfide che si disputeranno tra febbraio (16- 17 e 23-24 l’andata) e marzo (9-10 e 16-17 il ritorno) gli altri cinque match saranno: Borussia Moenchengladbach-Manchester City, Atletico Madrid-Chelsea, Lipsia-Liverpool, Barcellona-Psg, Siviglia-Borussia Dortmund.

