Russia, la gara degli yak nella remota Repubblica di Tuva

Sul massiccio Mongun-Taiga, una zona remota e difficilmente accessibile della Repubblica di Tuva, in Russia, si è svolta una gara di yak. Il percorso si snodava per cinque chilometri e i partecipanti hanno affermato che non è stata un’impresa facile. Uno yak può pesare circa una tonnellata e raggiungere velocità fino a 20 chilometri orari. Lo yak di Tuva è una razza locale di yak domestico, tradizionalmente allevata nella Tuva, una vasta area montuosa della Siberia meridionale al confine con la Mongolia. Perfettamente adattati al clima della regione, questi animali vengono utilizzati dagli abitanti del luogo per il trasporto di merci sulle strade di montagna. Dopo la gara, i migliori yak della regione hanno sfilato davanti agli spettatori.