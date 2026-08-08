Kazakistan, la tigre dell'Amur torna a popolare il sud-est

Una tigre dell’Amur femmina di nome Umit è stata rilasciata il 31 luglio nella Riserva naturale statale di Ile-Balkhash, nel Kazakistan sud-orientale. Umit, il cui nome significa “speranza” in kazako, faceva parte di un programma volto a ripristinare la popolazione di tigri in Asia centrale, dove la tigre del Caspio – stretta parente della tigre dell’Amur – si è estinta circa un secolo fa. Umit è una delle quattro tigri dell’Amur trasferite dalla Russia nell’ambito del programma di reintroduzione. Il ritorno delle tigri nella regione ha richiesto preparativi approfonditi per ripristinare gran parte dell’ecosistema naturale.