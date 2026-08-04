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martedì 4 agosto 2026

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Trovano uno squalo tigre nel Massachusetts, la sorprendente battuta di pesca di due fratelli

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Due ragazzi del Massachusetts amanti della pesca, Nate Rouette e suo fratello Nelson, hanno trovato uno squalo tigre nelle acque di Falmouth, Stati Uniti. I giovani, pescatori sportivi di lunga data, lo hanno liberato subito dopo averlo catturato. Sono rimasti molto emozionati e al tempo stesso scioccati dato che questo tipo di squalo non è comune nella loro zona ed è presente soprattutto nel Mar dei Caraibi. Secondo gli scienziati, dunque, la sua presenza nel Massachusetts è un indicatore del riscaldamento dei mari.