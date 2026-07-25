Sudafrica, la rinascita delle megattere: supergruppi di 50 esemplari si nutrono lungo le coste

Al largo delle coste del Sudafrica si sta consumando una storia di rinascita oceanica. Le megattere si stanno radunando in supergruppi sempre più numerosi grazie alla ripresa della loro popolazione dopo il declino dovuto alla caccia commerciale. I cetacei si radunano in insiemi che arrivano a contare anche 50 esemplari, nutrendosi di zooplancton e piccoli pesci durante le loro migrazioni tra l’Antartide e le coste africane.

Secondo uno studio IWC del 2015, grazie al divieto globale di caccia commerciale alle balene istituito dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC) nel 1986, il numero di megattere è aumentato da un minimo di circa 10.000 esemplari a circa 100.000 nell’emisfero australe. Tuttavia, la crescita della quantità di esemplari comporta anche delle sfide per la conservazione, in particolare a causa delle collisioni con le navi, che provocano lesioni e morte delle balene, le cui carcasse vengono poi ritrovate sulle spiagge.