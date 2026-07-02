Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 2 luglio 2026

Ultima ora

Brasile, le megattere tornano a Rio de Janeiro dopo anni di assenza

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Una megattera emerge nella baia di Guanabara, al largo della costa di Rio de Janeiro. Una volta questo era raro. Ma ora gli avvistamenti stanno aumentando. Tra giugno e novembre, migliaia di megattere attraversano le acque brasiliane, percorrendo circa 4.000 chilometri dalle aree di alimentazione nell’Oceano Antartico fino alle zone di riproduzione e parto al largo delle coste del Brasile nord-orientale. Nel 1982, la Commissione baleniera internazionale decise di sospendere la caccia commerciale a tutte le specie e popolazioni di balene a partire dalla stagione 1985/1986.