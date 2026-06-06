Cina-Taiwan, scambio di panda rossi tra zoo di Taipei e Shanghai

Una coppia di panda rossi è arrivata sabato allo zoo della città di Taipei a Taiwan dal parco zoologico cinese di Shanghai, segnando i primi scambi zoologici attraverso lo Stretto tra Taiwan e la Cina in oltre un decennio. I panda rossi sono elencati nella Lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) come specie a rischio di estinzione. L’elenco è visto come un indicatore critico della salute della biodiversità mondiale. Il panda rosso maschio ha tre anni e la femmina due. Sono stati aggiunti al gruppo dei panda rossi dello zoo per diversificare il pool genetico di quella specie specifica, hanno spiegato i funzionari.