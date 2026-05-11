Bulgaria, la competizione di bellezza per gatti: 150 felini si contendono il titolo

A Sofia si è svolta la Cat Show Expo, manifestazione internazionale che ha riunito circa 150 gatti provenienti da Paesi come Bulgaria, Romania, Grecia, Serbia, Turchia, Italia e Israele. Migliaia i visitatori presenti per assistere alla competizione. L’evento ha ospitato allevatori, giudici ed esperti internazionali, impegnati nella valutazione di decine di razze feline durante le finali del ‘Best in Show‘. Il premio del pubblico è andato ad Archie, un Maine Coon di otto anni. Spazio anche ai temi legati al benessere animale, all’alimentazione e all’allevamento responsabile. Tra i protagonisti anche Morianne Shadow, una rara gatta Sphynx ‘Chimera’, caratterizzata da una particolare anomalia genetica.