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domenica 10 maggio 2026

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Spagna, saline prosciugate: oltre 600 fenicotteri abbandonano l'Andalusia

LaPresse
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Centinaia di fenicotteri stanno abbandonando le saline di Cabo de Gata, in provincia di Almeria, in Andalusia, Spagna, a causa del prosciugamento dei bacini d’acqua. Secondo i naturalisti, a marzo c’erano circa 800 esemplari, adesso ne rimangono solo 130. Gli animali dipendono da questo ecosistema, che a sua volta dipende dagli esseri umani. L’area, infatti, è anche una salina commerciale utilizzata dalle aziende per produrre sale da cucina. L’allarme è stato lanciato a metà marzo, quando la gente del posto ha notato che l’acqua di mare aveva smesso di affluire nei bacini umidi. I livelli dell’acqua al momento rimangono circa 40 centimetri al di sotto della norma.