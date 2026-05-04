Sudafrica, un coccodrillo recuperato e trasferito in elicottero per cercare resti umani nel fiume

Il capitano Johan “Pottie” Potgieter è stato calato da solo in un “fiume infestato dai coccodrilli” per mettere in sicurezza il coccodrillo soppresso in una “operazione altamente pericolosa e complessa”, ha affermato domenica la polizia sudafricana in una nota. L’animale è stato sollevato in sicurezza e trasferito in elicottero, consentendo alle squadre di professionisti di recuperare i resti della presunta persona scomparsa nel fiume Komati, nella provincia di Mpumalanga, si legge nella dichiarazione. Le parti del corpo scoperte nell’intestino del coccodrillo sono state prelevate per l’analisi del DNA.