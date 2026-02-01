Accesso Archivi

Usa, iguane stordite dall'ondata di gelo che ha colpito la Florida

Iguane stordite dall’ondata di freddo che ha colpito la Florida, negli Usa. Una situazione inusuale per “The Sunshine State”, “lo Stato del Sole”, noto per il suo clima subtropicale e per le alte temperature presenti tutto l’anno. Tuttavia sul finire di gennaio è arrivato un “ciclone bomba” che ha portato il gelo in gran parte della costa orientale. Il maltempo ha destabilizzato la fauna locale, soprattutto i rettili, e anche gli agricoltori che si sono dati da fare per salvaguardare i loro raccolti. La Florida è stata coperta dalla neve nel gennaio 2010 e nel dicembre 1989, mentre nel gennaio 1977 sono caduti ben cinque centimetri di neve, un record, a circa 32 chilometri a est di Tampa.