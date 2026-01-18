California, migliaia di elefanti marini si radunano lungo la costa

All’Año Nuevo State Park in California la stagione riproduttiva degli elefanti marini è ormai in pieno svolgimento. Ogni inverno, da metà dicembre a marzo, migliaia di esemplari si trascinano sulle spiagge della contea di San Mateo per riprodursi e partorire. Dopo l’introduzione di importanti misure di salvaguardia, la popolazione di elefanti marini ha registrato una forte ripresa, raggiungendo più di 250.000 mila esemplari. I maschi adulti possono raggiungere una lunghezza compresa tra i 4 e i 5 metri e un peso fino a 2 tonnellate e mezzo, rendendoli uno spettacolo davvero imponente mentre lottano per le femmine.