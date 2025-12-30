Erica Fox, atleta di triathlon uccisa da uno squalo in California

I vigili del fuoco della California hanno trovato il corpo di un’atleta di triathlon su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa. Sarebbe stata uccisa da uno squalo. I resti di Erica Fox sono stati rinvenuti sabato scorso, come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa locali.

Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva. Un testimone che transitava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con in bocca quello che sembrava un corpo umano emergere dall’acqua, secondo il San Francisco Chronicle. Domenica, il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno organizzato una camminata commemorativa lungo la costa di Lovers Point.