Australia, emergenza pipistrelli giganti a Gympie

Le ‘volpi volanti‘, pipistrelli molto grandi, sfrecciano tra i rami degli eucalipti a Gympie, in Australia. Appesi a testa in giù contro tronchi bianchi e foglie verde pallido, i grandi pipistrelli scuri fanno la loro comparsa nella città del Queensland. La popolazione di pipistrelli sta appesantendo i rami degli eucalipti e danneggiandoli, mentre i giardini sul retro dei residenti si stanno trasformando nei bagni dei pipistrelli. Sebbene questa specie protetta svolga un ruolo vitale negli ecosistemi australiani, il consiglio locale afferma che la colonia è cresciuta in modo incontrollato e che gli sforzi per limitare la popolazione di pipistrelli hanno avuto scarso successo.