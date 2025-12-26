Accesso Archivi

Thailandia, le autorità salvano leoni e orsi malnutriti da un casinò in Cambogia

LaPresse
LaPresse

Le autorità thailandesi hanno fatto sapere che il personale militare ha salvato animali selvatici malnutriti da un casinò in Cambogia, mentre continuano gli scontri al confine tra i due paesi. Gli animali, un leone, una leonessa, un orso malese e due orsi neri asiatici, sono stati sedati e trasportati in centri di allevamento di fauna selvatica in Thailandia, ha riferito il Dipartimento dei parchi nazionali, della fauna selvatica e della conservazione delle piante del paese. I funzionari thailandesi hanno affermato che gli animali sono stati trovati al casinò Thmor Dar, che sarebbe stato utilizzato come roccaforte militare cambogiana e che è stato conquistato dai marines thailandesi domenica. Thailandia e la Cambogia hanno ripreso a combattere venerdì lungo il confine, anche se i due Paesi hanno avviato dei colloqui per cercare di porre fine agli scontri armati scoppiati all’inizio di dicembre, rompendo il cessate il fuoco raggiunto cinque mesi prima.