Marocco, l'ibis eremita prospera nello zoo di Rabat

(LaPresse) L’ibis eremita, una specie considerata a rischio estinzione, riesce a prosperare nel Giardino Zoologico Nazionale di Rabat, in Marocco. Lì il personale protegge questi uccelli migratori, assicurandosi che siano ben nutriti, in buona salute e pronti a riprodursi.

L’ibis eremita noto per il suo caratteristico piumaggio nero e verde iridescente, la testa calva e rossa e il lungo becco ricurvo.