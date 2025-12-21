Accesso Archivi

Marocco, l'ibis eremita prospera nello zoo di Rabat

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) L’ibis eremita, una specie considerata a rischio estinzione, riesce a prosperare nel Giardino Zoologico Nazionale di Rabat, in Marocco. Lì il personale protegge questi uccelli migratori, assicurandosi che siano ben nutriti, in buona salute e pronti a riprodursi.
L’ibis eremita noto per il suo caratteristico piumaggio nero e verde iridescente, la testa calva e rossa e il lungo becco ricurvo.